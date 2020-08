Sulla morte di Hariri un verdetto che non quieta il martoriato Libano (Di martedì 18 agosto 2020) È passato molto tempo, ma i tempi lunghi della giustizia non possono essere un motivo per dimenticare. Arriva oggi, quindici anni dopo l’assassinio del primo ministro libanese Rafic Hariri e di altre ventuno vittime in un feroce attentato con una tonnellata di esplosivo, la sentenza del tribunale internazionale voluto dall’Onu.L’assoluzione di tre dei quattro militanti di Hezbollah accusati dell’esecuzione materiale del padre della ricostruzione di Beirut, la condanna del quarto, latitante, e l’assenza di prove a carico del Governo siriano intervengono nel momento peggiore per il Libano, piegato da corruzione, crisi economica, afflusso di centinaia di migliaia di rifugiati siriani, Covid e da ultimo dalla micidiale esplosione del 4 agosto.La Siria, un tempo stabile sotto il pugno di ferro di Hafez al-Assad, ha un ... Leggi su huffingtonpost

