Sorrento, Luca Fusco si presenta: “Step importante per la mia carriera” (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna gran carriera da calciatore sui campi della serie A e della serie B e un buonissimo inizio da allenatore, prima alla Paganese come vice di mister Grassadonia poi da responsabile della prima squadra per poi approdare alle giovanili della Salernitana e della Juve Stabia. E’ Luca Fusco, nuovo allenatore del Sorrento, che da dieci giorni ha iniziato la sua avventura sulla panchina dei costieri: “Perché ho sposato il progetto rossonero? Non ci ho messo tanto ad accettare, considerata la serietà della società e la conoscenza del ds Antonio Amodio, che è un grande conoscitore della categoria. Sono consapevole che questa panchina può rappresentare uno step importante per la mia carriera da allenatore”. GLI OBIETTIVI: ... Leggi su anteprima24

Il sindaco di Meta di Sorrento, Giuseppe Tito ... di contagio da Covid19 hanno spinto il sindaco di Ottaviano (Napoli), Luca Capasso, a ordinare l’uso della mascherina all’aperto dalle ...

Il Sorrento si ritrova agli ordini di Fusco: allenamenti in sede, poi ritiro a Nusco

Dopo i primi quattro giorni di test atletici e visite mediche, i calciatori rossoneri, guidati da Luca Fusco, riprendono oggi gli allenamenti allo stadio Italia, dove si tratterranno fino al 29 agosto ...

