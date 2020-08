Selena Gomez chef in quarantena, nel nuovo programma HBO Max (Di martedì 18 agosto 2020) Selena Gomez HBO Max il suo nuovo programma di cucina. I Maghi di Waverly: la serie che ha lanciato Selena Gomez è su Disney+ Cantante, attrice e ora anche chef. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La popstar è infatti protagonista di un nuovo programma in onda su HBO Max. In ‘Selena+chef’, un cooking show in cui la Gomez, che non gode di una buona reputazione in cucina, si cimenta nella preparazione di ricette sotto la guida di chef famosi. le Star in cucina Ed è in buona compagnia . Sono molte le star che si dilettano tra i fornelli, ad esempio, Jessica Alba ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

soul70007 : at least la collab con selena gomez sarà almeno la canzone estiva che tanto aspettavo - millielovato : @onlyrreputation infatti, ma i ragazzini con il micio del twitter confermano la veridicità, perché demi è una stron… - flowerggvk : buongiornissimo ho appena letto blackpink e selena gomez nella stessa frase ???? - cinnamonpcy : sono un po' curiosa della collab tra le blackpink e selena gomez - harlenaaaa : RT @harlenaaaa: Voglio dirlo con la voce di deianira marzano: Ma come maiii tu justin bieber posti una foto in cui si vede proprio il progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Selena Gomez si mette ai fornelli: star di un nuovo cooking show TGCOM Selena Gomez si mette ai fornelli: star di un nuovo cooking show

Cantante, attrice e ora anche chef. Alle prime armi. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La star è la protagonista di un nuovo programma su HBO Max intitolato "Selena + Chef", un cooking ...

Selena Gomez chef in quarantena in nuovo show HBO Max

(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Cantante, attrice e ora anche chef. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La popstar è infatti protagonista di un nuovo programma in onda su HBO Max. In 'Selena+ ...

Cantante, attrice e ora anche chef. Alle prime armi. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La star è la protagonista di un nuovo programma su HBO Max intitolato "Selena + Chef", un cooking ...(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Cantante, attrice e ora anche chef. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La popstar è infatti protagonista di un nuovo programma in onda su HBO Max. In 'Selena+ ...