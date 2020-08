Rossi su Zarco: 'Grave errore di valutazione. In MotoGP non puoi' (Di martedì 18 agosto 2020) Valentino Rossi &eGrave; tornato a parlare sui social dopo il pericolo scampato sulla pista di Zeltweg. Dopo lo scontro in pista fra Zarco e Morbidelli, le moto dei piloti hanno sfiorato Rossi e Vinales. ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : Zarco, frattura dello scafoide dopo l'incidente con Morbidelli che ha coinvolto Rossi #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 duro alla fine della gara di Spielberg con Zarco: 'Incidente pericoloso per me, per lui, per Ross… - Eurosport_IT : Valentino #Rossi posta il video dell'incidente e dice la sua: '#Zarco? Un pilota non può permettersi errori così gr… - faquindillo : RT @gponedotcom: Rossi: 'Zarco? Un pilota non può permettersi errori così gravi': VIDEO - 'Non ha intenzionalmente causato una carambola de… - notiziasportiva : Valentino Rossi sull'incidente in #MotoGP tra Zarco e Morbidelli ?? -