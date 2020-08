Ritrovate due bombe della II Guerra Mondiale a Montella. (Di martedì 18 agosto 2020) A Montella sono state Ritrovate due bombe da mortaio nel letto di un ruscello. Erano parzialmente interrate e a circa cinquanta metri l'una dall'altra. Gli ordigni risalgono verosimilmente all'ultimo ... Leggi su gazzettadiavellino

vivoperhorann : RT @aspiesdiary: Smettetela di seguire gente ignorante come Gaia Bianchi (di cui non conoscevo l’esistenza fino a 3 minuti fa e ne avrei fa… - inhyperuranium : RT @aspiesdiary: Smettetela di seguire gente ignorante come Gaia Bianchi (di cui non conoscevo l’esistenza fino a 3 minuti fa e ne avrei fa… - _LizSpier : RT @aspiesdiary: Smettetela di seguire gente ignorante come Gaia Bianchi (di cui non conoscevo l’esistenza fino a 3 minuti fa e ne avrei fa… - iliwysfyarose : RT @aspiesdiary: Smettetela di seguire gente ignorante come Gaia Bianchi (di cui non conoscevo l’esistenza fino a 3 minuti fa e ne avrei fa… - b_thoughtss : RT @aspiesdiary: Smettetela di seguire gente ignorante come Gaia Bianchi (di cui non conoscevo l’esistenza fino a 3 minuti fa e ne avrei fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovate due Ritrovate due 15enni scomparse dalla Lombardia: erano in un albergo a Napoli NapoliToday Zidane, la solitudine di un numero 10. Senza la spocchia dei vincenti grazie all’insegnamento del padre

Zinedine Zidane ha una storia della sua generazione. È figlio di immigrati, arrivati in Francia per trovare un lavoro e un futuro. Patria lontana e valigia di cartone. Come gli italiani che partivano ...

Viviana Parisi ultime notizie, l’incidente più violento di quanto ipotizzato. I genitori hanno chiesto di vedere il corpo

Continuano le ricerche del piccolo Gioele ed una nuova ipotesi è emersa quest’oggi. Non si tratta esattamente di una nuova ipotesi (ne abbiamo riportato la notizia noi stessi tra ieri e l’altroieri), ...

Zinedine Zidane ha una storia della sua generazione. È figlio di immigrati, arrivati in Francia per trovare un lavoro e un futuro. Patria lontana e valigia di cartone. Come gli italiani che partivano ...Continuano le ricerche del piccolo Gioele ed una nuova ipotesi è emersa quest’oggi. Non si tratta esattamente di una nuova ipotesi (ne abbiamo riportato la notizia noi stessi tra ieri e l’altroieri), ...