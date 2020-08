Qualificazioni Masters 1000 Cincinnati 2020 in tv: programma e diretta streaming con Sinner (Di martedì 18 agosto 2020) Il programma, le date e gli orari delle Qualificazioni del Masters 1000 e Wta di Cincinnati, torneo che sposta la sua sede a New York. Il Western & Southern Open fa da preludio agli Us Open che si terranno dal 31 agosto. A partire dal 20 agosto invece al via il tabellone cadetto di Cincinnati con Jannik Sinner presente. Oltre all’altoatesino ci sono altri azzurri pronti a prendersi un post nel main draw. Le Qualificazioni non sono trasmesse in diretta televisiva, non è stata comunicata un’eventuale diretta streaming. Ecco il programma delle Qualificazioni con orari italiani: GIOVEDI’ 20 AGOSTO – dalle ore 17:00 primo turno di ... Leggi su sportface

Il circuito tennistico ATP dopo quasi sei mesi di stop per l’emergenza Covid-19 sta facendo ormai il countdown per tornare in campo e il grande giorno sarà giovedì 20 agosto quando ...

Entrambi gli eventi si terranno presso l'USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York City. Le qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, si terranno a partire da giovedì, e il ...

Il circuito tennistico ATP dopo quasi sei mesi di stop per l’emergenza Covid-19 sta facendo ormai il countdown per tornare in campo e il grande giorno sarà giovedì 20 agosto quando ...Entrambi gli eventi si terranno presso l'USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York City. Le qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, si terranno a partire da giovedì, e il ...