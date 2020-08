Psg, Thiago Silva: “Futuro in Italia? Farò la scelta migliore per la mia carriera” (Di martedì 18 agosto 2020) “Un futuro in Italia? Ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo in questo momento. Poi farò la scelta migliore per la mia carriera”. Queste le dichiarazioni di Thiago Silva sul suo futuro dopo la vittoria del suo Psg per 3-0 sul Lipsia in semifinale di Champions League. Per il club parigino si tratta della prima finale della massima competizione continentale della sua storia: “Stiamo provando sensazioni indimenticabili – ha spiegato il brasiliano ai microfoni di Sky Sport – Questa finale mi rende felice perché dopo otto anni siamo riusciti a raggiungere questo traguardo. Ma manca ancora una partita e vogliamo prepararci nel miglior modo possibile”. Poi sulla partita decisa dai gol di Marquinhos, Di Maria e Bernat: “La sfida è stata ... Leggi su sportface

Nel corso del post partita di RedBull Lipsia-PSG, Gianluca Di Marzio ha parlato – tra le altre cose – anche di Thiago Silva e del suo futuro. Ecco le sue parole: "Thiago Silva tornerebbe al Milan, è ..."

