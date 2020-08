Probabili formazioni Lipsia-PSG: Mbappé dal 1′, Dani Olmo titolare (Di martedì 18 agosto 2020) Probabili formazioni Lipsia-PSG, è arrivato il momento della prima semifinale di Champions League. Ecco le Probabili scelte Dentro o fuori, tutto o niente. primo atto delle semifinali di Champions League, con la sfida tra Lipsia e Paris Saint-Germain. I tedeschi vogliono assolutamente provare un’impresa storiCa per poter arrivare in finale, mentre i parigini sanno benissimo qual è l’opportunità che hanno per poter portare la coppa a casa. Sarà una partita emozionante, tutta da vivere. COME ARRIVA IL Lipsia – La vittoria contro l’Atletico Madrid ha dato fiducia agli uomini di Nagelsmann che recuperano anche alcuni elementi chiave: si va verso la conferma del 3-4-3 con Dani Olmo, Poulsen e Nkunku a ... Leggi su calcionews24

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: '#ChampionsLeague, stasera in campo #LipsiaPsg per la prima semifinale. Le probabili formazio… - sportli26181512 : Diretta Lipsia-Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: La squadra di Nagelsmann, che n… - cmdotcom : #Champions League: le probabili #formazioni di #LipsiaPSG, dove vederla in tv #UCL #Lipsia #PSG #ChampionsLeague… - NuTeslaRes : #Diretta Inter-Shakhtar Donetsk ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - -