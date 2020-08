Plastica, trovati per la prima volta dei residui negli organi umani (Di martedì 18 agosto 2020) Per la prima volta sono state scoperte microplastiche e nanoplastiche,negli organi umani. Lo hanno rivelato i biologi della Arizona State University che hanno trovato i minuscoli pezzi di Plastica in tutti i 47 campioni di polmoni, fegato, milza e reni che hanno esaminato. I risultati dello studio, che ancora non sono stati sottoposti al processo di revisione come da prassi, sono stati presentati al convegno dell'American Chemical Society (Acs) la quale ha diffuso un comunicato sui rilevamenti dei ricercatori: «La ricerca sulla vita selvatica e sui modelli animali ha messo in relazione l'esposizione a micro e nanoplastiche con infertilità, infiammazioni e cancro, ma gli effetti sulla salute umana sono attualmente sconosciuti»; tuttavia «c'è la ... Leggi su gqitalia

Per la prima volta nanoplastiche e microplastiche sono state trovate all'interno di tessuti e organi umani, una scoperta che getta un'inquietante ombra sull'effettivo impatto di questo materiale ...

