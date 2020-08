Per Draghi c’è il debito buono per investimenti in infrastrutture e ricerca e quello cattivo in sussidi improduttivi (Di martedì 18 agosto 2020) I sussidi sono la base dalla quale partire per risollevare il paese e, tuttavia, non devono essere l’unico investimento del governo. Questa la morale della storia che si trae dall’intervento di Mario Draghi all’apertura del Meeting di Rimini in questi giorni di caos per la questione scuole e per la riapertura, prevista tra meno di un mese. Proprio sull’istruzione e sulla formazione insiste, l’ex governatore della Banca d’Italia, punto imprescindibile per ripartire. LEGGI ANCHE >>> Siamo finiti: il Ministero dell’Istruzione costretto a smentire una bufala da «buongiornissimo kaffèèèè» Focus di Draghi sui giovani Secondo le parole di Mario Draghi «ai giovani bisogna dare di più» affrontando la ... Leggi su giornalettismo

sole24ore : Draghi: sussidi per crisi Covid finiranno, investimenti massicci su giovani e istruzione. Ritorno alla crescita pri… - fleinaudi : #Draghi al #meeting20 “C'è un debito buono, se usato per investimenti in infrastrutture e ricerca'. Diventa 'catti… - alexbarbera : Draghi al Meeting di Rimini cita il Dopoguerra, De Gasperi e distingue il debito buono da quello cattivo. Quello bu… - tinifan75 : RT @UgoMorelli: Draghi lancia l'allarme: 'A rischio il futuro dei giovani. Bisogna dar loro di più' - La Repubblica: 'C'è un debito buono,… - MariaAn74105775 : RT @Masssimilianoo: Una luce nel buio, le parole di Draghi a Rimini: -i giovani vanno messi al centro di ogni riflessione per rimettere in… -