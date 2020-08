Nilufar Addati ritrova l’amore con Petagna? Lei nega e sbotta: “Lasciatemi in pace” (Di martedì 18 agosto 2020) Nilufar Addati avvistata con il calciatore Andrea Petagna, stanno insieme? Ecco cosa ha detto l’ex tronista su Instagram A distanza di tempo torna ad attirare l’attenzione del gossip Nilufar Addati, divenuta nota in passato per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi, a Nilufar sono stati attribuiti diversi flirt, lei però non è mai uscita allo scoperto con nessuno, ad oggi lascia intendere ai fan di essere ancora single. Eppure, da giorni non si fa che parlare di un presunto flirt tra Nilufar Addati e il calciatore Andrea Petagna. I due sono stati ... Leggi su nonsolo.tv

