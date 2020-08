Napoli, Covid: 37 casi in più in quattro giorni. Ora i positivi in città sono 121 (Di martedì 18 agosto 2020) Ci sono 121 attualmente positivi residenti a Napoli. È quanto emerge dal bollettino bisettimanale diffuso dal Comune. In soli quattro giorni si sono registrati 37 contagi in piu’. I ricoverati in ospedale sono 23, di cui 1 in terapia intensiva. sono 98 le persone in isolamento domiciliare. Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì 21 agosto. L'articolo Napoli, Covid: 37 casi in più in quattro giorni. Ora i positivi in città sono 121 proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

