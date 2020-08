MotoGp a Misano: il pubblico ci sarà (Di martedì 18 agosto 2020) Doppio appuntamento con la MotoGp a Misano del 13 e del 20 settembre con il pubblico sulle tribune. Idea Bonaccini per gli stadi Quasi certa la presenza del pubblico nei prossimi grandi eventi motoristici in programma in Emilia-Romagna, a partire dal doppio appuntamento con la MotoGp a Misano del 13 e del 20 settembre. “Quanti saranno… L'articolo MotoGp a Misano: il pubblico ci sarà Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SkySportMotoGP : A Misano ci sarà il pubblico: tutti i dettagli sulle procedure per acquistare i biglietti e sulle misure di sicurez… - magicaGrmente22 : MotoGp, Valentino Rossi su Misano: “Non esiste senza tifosi” - filippo46c : Tremo ancora. Questo GP resterà nella mia mente per sempre. Come Malesia 2011. Come Barcelona 2016. Come Suzuka 20… - WineNewsIt : La @MotoGP torna a #Misano, e i #piloti sul palco festeggiano con il #Prosecco di #Ponte1948. Nelle due tappe del 1… - infoitsport : MotoGP, Marc Marquez rinuncia al GP di Stiria. Il Campione del Mondo rientrerà a Misano? -