Morto Cesare Romiti: storico manager della Fiat e Rcs (Di martedì 18 agosto 2020) Si è spento all’età di 97 anni Cesare Romiti l’imprenditore ex dirigente della Fiat e dirigente di Rcs. manager di punta dell’economia industriale italiana, nato il 24 giugno 1923 a Roma, si era laureato in economia nel 1945. Inizi della carriera Nel 1947 inizia a lavorare per il gruppo Bombrini assumendo la carica di direttore finanziario e nel 1968 diventa direttore generale della Snia Viscosa entrando in contatto con Enrico Cuccia di Mediobanca. In seguito negli anni 70 assume la carica di direttore generale e amministratore delegato di Alitalia e poi per Italstat. L’arrivo in Fiat Romiti arriva in Fiat nel 1974 spinto da Cuccia con il quale aveva instaurato un ... Leggi su quotidianpost

