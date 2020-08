Meloni, Salvini e Berlusconi firmano patto anti-inciucio (Di martedì 18 agosto 2020) “Grazie a Fratelli d’Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta, abbiamo rinnovato l’appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni. Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi”. È quanto annuncia la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Di fronte alla richiesta del governatore del Veneto di confermare il sostegno all’autonomia - prosegue Meloni -, Fratelli d’Italia ha chiesto e ottenuto di aggiungere all’accordo anche quelli che considera essere ... Leggi su huffingtonpost

