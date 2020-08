Mattarella e l’Italia solidale per ripartire (Di martedì 18 agosto 2020) Il messaggio che Sergio Mattarella ha inviato per salutare l’avvio dell’edizione 2020 del Meeting di Rimini è una sorta di summa del suo pensiero sul momento attuale della vita del Paese, appesantito dalle difficoltà dovute alla pandemia e alle sue conseguenze sanitarie, umane, sociali ed economiche. E giunge, il messaggio al presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, alla vigilia di un autunno che si annuncia quantomai problematico, motivo per cui la riflessione che scende dal Quirinale è ancora più significativa. Il primo elemento di questa riflessione è la descrizione delle azioni che occorre complessivamente mettere in campo per guardare al futuro prossimo con una ragionevole fiducia: «Avere capacità progettuale, puntare allo sviluppo integrale della persona, sviluppare un impegno per la crescita ... Leggi su ecodibergamo

AleCom1968 : RT @ACKant: 'Cogliere il cambiamento, di cui l’Unione europea è stata capace nella risposta alla pandemia e nel progettare la ripartenza, è… - ACKant : 'Cogliere il cambiamento, di cui l’Unione europea è stata capace nella risposta alla pandemia e nel progettare la r… - ___________Luca : 28/10/2018: Mattarella e l'ex presidente ellenico Pavlopoulos commemorano l'entrata della Grecia nella 2ª Guerra Mo… - AreaDem : RT @Deputatipd: Il Presidente Mattarella ci mostra la strada perché dalla crisi torni a splendere il nostro Paese. Quell'Italia che ha lavo… - CarboniStelvio : Myrta, le parole di Mattarella suonano false, dato che trattasi di pura retorica; siamo governati da personaggi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella l’Italia 50 anni Regioni, Mattarella “Collaborazione e rilancio” Tiscali Notizie