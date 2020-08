L’estate hot di Rita Ora | in Senza veli a Corfù in una villa da 19mila euro a notte | ma sui social è polemica

L’estate hot di Rita Ora, in topless a Corfù in una villa da 19mila euro a notte: ma sui social è polemica (Di martedì 18 agosto 2020) Bikini succinti, micro costumi e Senza veli da infiammare la Rete. Rita Ora continua a postare scatti ad altissimo tasso erotico in cui mostra le sue curve conturbanti con pochissimi pezzi di stoffa addosso. Lo fa mentre trascorre le sue vacanze, prima a Ibiza e poi a Corfù in una villa da superstar che le costa 19mila euro a notte. Ma con la risalita dei casi in Spagna e Grecia sui social in molti insorgono… La casa di 1.000 metri quadrati può ospitare fino a 14 persone, offre una splendida vista a 180 gradi sulla costa greca e albanese, ha un cinema e una cascata d’acqua che si tuffa nella immensa piscina. Ed è proprio da lì che la sensuale popstar, in acqua Senza reggiseno o con un due pezzi ... Leggi su newscronaca.myblog

UffPost : RT @charliecarla: Chi è costui? Fotografato sotto il sole cocente, immobile tra foglie ingiallite e fantasmi di fiori. L'estate delle picco… - CIsmaele : RT @charliecarla: Chi è costui? Fotografato sotto il sole cocente, immobile tra foglie ingiallite e fantasmi di fiori. L'estate delle picco… - tralepagine : RT @charliecarla: Chi è costui? Fotografato sotto il sole cocente, immobile tra foglie ingiallite e fantasmi di fiori. L'estate delle picco… - charliecarla : Chi è costui? Fotografato sotto il sole cocente, immobile tra foglie ingiallite e fantasmi di fiori. L'estate delle… - Nali01456601 : @Annetta81259097 @OffSick5 Ti ringrazio ma ci sono cose più importanti a cui pensare, sai bisogna vedere l’andamento della hot dell’estate. -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate hot Griveaux e il video hot: amante, artista e avvocato in un «complotto anti-Macron?» Corriere della Sera