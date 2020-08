Le immagini da Pomezia e gli assembramenti per i delfini. Non dovremmo preoccuparci solo per le discoteche (Di martedì 18 agosto 2020) Da una parte si discute tanto delle discoteche e dell’ordinanza del ministro Roberto Speranza per la loro sospensione, dall’altra c’è chi parla di «migranti che portano il virus in Italia» mentre ci sono turisti italiani che tornano a casa dall’estero con un «clandestino invisibile» chiamato Sars-CoV-2. A Open vi abbiamo raccontato del rave party non autorizzato nel Cremonese, dove una stima di 1.500 sconsiderati potrebbero aver festeggiato un vero e proprio «Covid-Party» cominciato la notte di Ferragosto. Ora vi mostriamo alcuni episodi autorizzati a poca distanza da Roma e portati alla luce dal sito Nonelaradio.it. Il tuo browser non supporta il tag iframe Da qualche giorno, quasi in sordina, stanno circolando foto e video ripresi dagli stessi spettatori che hanno assistito allo spettacolo dei ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : immagini Pomezia Le immagini da Pomezia e gli assembramenti per i delfini. Non dovremmo preoccuparci solo per le discoteche Open Incendio Loas di Aprilia: preoccupano i valori di diossina liberati nell'aria. I dati

Le immagini dello spaventoso incendio della notte dello scorso 9 agosto sono oramai impresse solo in foto e video. A distanza di meno di una settimana dal rogo che ha interessato il deposito della Loa ...

Napoli, uomo investito mentre attraversa sulle strisce pedonali

Napoli, uomo investito sulle strisce pedonali in corso Vittorio Emanuele: il pirata scappa L'investimento immortalato in un video delle telecamere di sorveglianza che si trovano sul corso Vittorio Ema ...

Le immagini dello spaventoso incendio della notte dello scorso 9 agosto sono oramai impresse solo in foto e video. A distanza di meno di una settimana dal rogo che ha interessato il deposito della Loa ...Napoli, uomo investito sulle strisce pedonali in corso Vittorio Emanuele: il pirata scappa L'investimento immortalato in un video delle telecamere di sorveglianza che si trovano sul corso Vittorio Ema ...