Lazio, Tare sul dietrofront di David Silva: “Grande rispetto per il giocatore, non per l’uomo” (Di martedì 18 agosto 2020) dietrofront di David Silva che ha scelto di tornare in Liga e rifiuTare di conseguenza l'offerta della Lazio.Calciomercato Lazio, sfuma David Silva: ha firmato con la Real SociedadIl fantasista spagnolo ha scelto la Real Sociedad dicendo no alla società capitolina, il trequartista si è svincolato a parametro zero dal Manchester City e preferito tornare in Spagna. La sua scelta sembrerebbe essere legata a motivi familiari. Non l’ha presa bene il ds biancoceleste, Igli Tare, che in una nota ufficiale ha espresso il suo disappunto verso il giocatore: "Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Lazio, #Tare attacca David #Silva. Le sue parole - SkySport : Lazio, il duro commento del Ds Tare su David Silva - Mediagol : #Lazio, Tare sul dietrofront di #DavidSilva: “Grande rispetto per il giocatore, non per l’uomo” - Solo_La_Lazio : ?? Sfumato David Silva, Tare trova il piano B ???? Il nome nuovo è quello di James Rodriguez ?? Vi piacerebbe? - SeiDaaLazio : RT @edoardoaccivile: Rispetto la Lazio come regione, ma non come squadra. (David Silva) #DavidSilva #ladsio #calciomercato #tare -