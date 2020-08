Lancio di Vega ora fissato per il primo settembre (Di martedì 18 agosto 2020) A causa del protrarsi dei venti eccezionalmente sfavorevoli in quota sopra la base europea di Lancio, il volo Vega VV16 – originariamente previsto per il 18 giugno 2020 – era stato rimandato, nonostante il lanciatore ed i 53 satelliti a bordo di questa missione SSMS (Small Spacecraft Mission Service) fossero in perfette condizioni e pronti al Lancio. Durante questo periodo, le batterie del veicolo di Lancio, Vega, e dei satelliti, sono state ricaricate, rispettando tutte le condizioni di sicurezza richieste. Il primo settembre Vega si alzerà dalla base europea di Lancio nella Guyana francese portando 53 satelliti alloggiati nel nuovo dispenser chiamato SSMS – Small Spacecraft Mission Service (Servizio di ... Leggi su meteoweb.eu

