L’accordo Israele-Emirati riguarda anche i diritti umani? (Di martedì 18 agosto 2020) E’ la cosa più giusta e, se fatta da un luogo sicuro come le democrazie occidentali, più facile di questo mondo: denunciare le violazioni dei diritti umani compiute altrove nella speranza che qualche decisore statale e interstatuale agisca di conseguenza. Ugualmente doveroso però, ma purtroppo più difficile, individuare le strade politiche perché le violazioni abbiano davvero fine.Facciamo subito un paio di esempi, dall’Iran – dove le violazioni sono tanto sistematiche quanto la vigilanza di chi le denuncia - agli Emirati Arabi Uniti, che non sono proprio dei campioni di democrazia ma in compenso hanno appena firmato accordo di pace con Israele: accordo benedetto alla Casa Bianca di Trump come un passo verso un Medio Oriente “più pacifico e sicuro”, ... Leggi su huffingtonpost

