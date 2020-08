La One UI 2.5 di Samsung permette la navigazione gestuale con i launcher terzi (Di martedì 18 agosto 2020) Forse poteva essere più svelta Samsung ad estendere le gesture di Android ai launcher terzi, ma la possibilità attesa da molti è nella One UI 2.5 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

thesnowmanu : @DBCr4zy Dice disponibile prima ai one plus, quindi esce nello shop. Stessa cosa era stata detta per la galaxy scou… - GUILHERMEBK1509 : @BenGeskin Esta usando o sistema da Samsung ?? One UI 2.1 -

Ultime Notizie dalla rete : One Samsung La One UI 2.5 di Samsung permette la navigazione gestuale con i launcher terzi TuttoAndroid.net Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G: S Pen, display, foto e software al top. Il mix è vincente

Anche Samsung Notes è cresciuto. Ora si può registrare un messaggio audio mentre si prendono appunti: basta toccare una parola nelle note per passare al momento corrispondente nella registrazione.

Recensione Samsung Galaxy Note 20 Ultra: una garanzia

Per il resto rimane la solita completissima One U.I. qui in versione 2.5 basata su Android 10 con patch di agosto 2020. Samsung ha da poco dichiarato che fornirà aggiornamenti di sistema per almeno 3 ...

Anche Samsung Notes è cresciuto. Ora si può registrare un messaggio audio mentre si prendono appunti: basta toccare una parola nelle note per passare al momento corrispondente nella registrazione.Per il resto rimane la solita completissima One U.I. qui in versione 2.5 basata su Android 10 con patch di agosto 2020. Samsung ha da poco dichiarato che fornirà aggiornamenti di sistema per almeno 3 ...