Iron Harvest 1920+: arriva la collaborazione con Razer (Di martedì 18 agosto 2020) King Art Games e Razer hanno annunciato tramite comunicato stampa la loro collaborazione per migliorare l’esperienza di Iron Harvest 1920+ In arrivo l’1 settembre 2020, Iron Harvest 1920+ è il prossimo RTS di King Art Games che ridisegna, in una realtà alternativa, gli effetti politici, economici, i misteri, le sfide e i sabotaggi successivi alla Grande Guerra. Uno dei titoli più attesi dagli appassionati di RTS, insomma, e che sembra promettere grandi cose, anche esteticamente parlando. Nelle scorse ore, infatti, tramite comunicato stampa è giunto l’annuncio della collaborazione fra King Art Games e Razer con l’implementazione di Razer Chroma RGB ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Iron Harvest 1920+: arriva la collaborazione con #Razer #IronHarvest1920 #KingArtGames #tuttotek - TWGEEKIT : #Razer Chroma RGB per migliorare l’esperienza in Iron Harvest 1920+ - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Iron Harvest 1920+ risplenderà con la tecnologia Razer Chroma RGB! - GamesPaladinsIT : Iron Harvest 1920+ risplenderà con la tecnologia Razer Chroma RGB! - SimoneAndSimona : Iron Harvest, continuiamo la campagna della #polania -

Ultime Notizie dalla rete : Iron Harvest Iron Harvest 1920+ risplenderà con Razer Chroma™ RGB ! | Senza Linea Iron Harvest 1920+: arriva la collaborazione con Razer

In arrivo l’1 settembre 2020, Iron Harvest 1920+ è il prossimo RTS di King Art Games che ridisegna, in una realtà alternativa, gli effetti politici, economici, i misteri, le sfide e i sabotaggi ...

Iron Harvest 1920+ risplenderà con Razer Chroma RGB

King Art Games e Razer sono felici di annunciare la loro collaborazione con l’implementazione di Razer Chroma RGB per l’RTS classico Iron Harvest 1920+. Entrambe le società hanno concordato iniziative ...

In arrivo l’1 settembre 2020, Iron Harvest 1920+ è il prossimo RTS di King Art Games che ridisegna, in una realtà alternativa, gli effetti politici, economici, i misteri, le sfide e i sabotaggi ...King Art Games e Razer sono felici di annunciare la loro collaborazione con l’implementazione di Razer Chroma RGB per l’RTS classico Iron Harvest 1920+. Entrambe le società hanno concordato iniziative ...