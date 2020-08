GP Stiria orari e programmazione TV (Di martedì 18 agosto 2020) Passato il GP d’Austria, i team e piloti della MotoGP preparano le armi, ma non i bagagli, per l’appuntamento in Stiria. Infatti, il quinto GP della stagione MotoGP (il sesto per Moto2 e Moto3) si corre sulla stessa pista di domenica scorsa, il Red Bull Ring. Pista veloce, affascinante ma anche pericolosa, il saliscendi dello Spielberg sarà ancora protagonista di questa ultima parte del trittico di agosto. Come di consueto, vi proponiamo gli orari TV e la programmazione del GP di Stiria, che potete seguire anche sulle nostre pagine. Tanti i temi che accompagneranno la vigilia di questa corsa. Da un Andrea Dovizioso vincitore e in piena corsa per il titolo, alle difficoltà della Yamaha, primatista delle classifiche. Johann Zarco è sulla graticola per la manovra su Franco Morbidelli, e ... Leggi su sport.periodicodaily

