Giorgia Meloni sulla chiusura delle discoteche: «E allora i centri sociali?» (Di martedì 18 agosto 2020) Giorgia Meloni, insieme a Matteo Salvini, è tra coloro che maggiormente contestano la chiusura – che chiusura non è – delle discoteche e che se l’è presa prima con i porti («ignorare legame tra aumento contagi e immigrazione clandestina») e ora con i centri sociali. Eccolo il nuovo obiettivo della polemica di Giorgia Meloni rispetto alle discoteche: il distanziamento sociale vale anche per loro – che non pagano tasse allo stato – o solo per «chi opera nella legalità e paga le tasse?». La solita tattica, quindi, che mira a distogliere l’attenzione da un focus centrale per avviare una polemica su altro. LEGGI ... Leggi su giornalettismo

