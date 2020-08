Giappone, caldo uccide 79 persone: 7000 persone ricoverate (Di martedì 18 agosto 2020) Giappone, caldo ha ucciso ben 79 persone in questo agosto che per la popolazione nipponica si sta rivelando assolutamente da incubo. Il riscaldamento globale continua ad essere un problema enorme, che non vogliamo affrontare. Non in maniera netta almeno, dato che si continua a sottostimare il problema e a non prendere decisioni nette, forti. Le … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

andreabettini : Continua la serie di record di caldo in tutto il mondo. Ieri è toccato al Giappone con 41.1°C #GlobalWarming… - _Melamore_ : RT @tusciaweb: Ondata di caldo rovente in Giappone, morte 79 persone dall’inizio del mese Tokyo - Ha provocato 79 vittima - Greenreport_it : La Wmo verificherà la temperatura record di 54,4° C in California. Caldo record anche in Europa, Giappone e Siberia… - tusciaweb : Ondata di caldo rovente in Giappone, morte 79 persone dall’inizio del mese Tokyo - Ha provocato 79 vittima - 573f4n0 : RT @andreabettini: Continua la serie di record di caldo in tutto il mondo. Ieri è toccato al Giappone con 41.1°C #GlobalWarming #ClimateCha… -