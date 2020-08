ESO, ALMA osserva la più lontana galassia simile a Via Lattea (Di martedì 18 agosto 2020) Alcuni astronomi utilizzando ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), di cui l'ESO (European Southern Observatory) è partner, hanno rivelato una galassia molto distante e quindi molto giovane che assomiglia sorprendentemente alla nostra Via Lattea. La galassia è così lontana che la sua luce ha impiegato più di 12 miliardi di anni per raggiungerci: la vediamo com'era quando l'Universo aveva appena 1,4 miliardi di anni. È anche sorprendentemente poco caotica, in contrasto con le teorie che prevedono che tutte le galassie dell'Universo primordiale fossero turbolente e instabili. Questa scoperta inaspettata - sottolinea l'European Southern Observatory - sfida la nostra comprensione di come si formano le galassie, fornendo nuove informazioni sul passato del ... Leggi su ilfogliettone

