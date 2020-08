Discoteche chiuse, l’epidemia non si sconfigge smettendo di ballare per qualche mese (Di martedì 18 agosto 2020) Il razionale della chiusura delle Discoteche, l’ultimo provvedimento del governo per il controllo dell’epidemia, sfugge alla logica dell’epidemiologia e ai cittadini sarebbe dovuta una spiegazione da parte del comitato degli esperti del governo. L’epidemiologia “classica” suggerisce che le misure di distanziamento sociale servano ad appiattire la curva epidemiologica, per mantenere il numero di malati al di sotto della capienza dei servizi sanitari. Questo concetto, espresso con il termine inglese “flatten the curve“, che qualunque lettore può trovare ampiamente spiegato sul web (ad esempio Cordis ), è graficamente illustrato nella figura (da pixabay). La curva rossa rappresenta il numero di malati nel tempo in assenza di misure di contenimento dell’epidemia; si vede che il picco di contagi è ... Leggi su ilfattoquotidiano

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Billionaire Porto Cervo chiude con anticipo la stagione 2020. Ad influire sulla decisione non solo la stretta nazionale sulle discoteche e gli altri locali da ballo, ma ...