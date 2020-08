Coronavirus ultime notizie: calano i positivi, ma aumentano i ricoveri. I dati (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: calano i nuovi casi positivi in Italia stando ai dati diffusi dalla Protezione Civile nel pomeriggio di lunedì 17 agosto 2020. Sono infatti “solo” 320 i nuovi casi registrati (254.235 dall’inizio dell’epidemia), un numero ben inferiore ai 479 segnalati nelle 24 ore precedenti, e soprattutto rispetto ai 629 registrati nel giorno di Ferragosto, dato questo che aveva fatto suonare più di un campanello d’allarme. Tuttavia il calo dei positivi è speculare al calo dei tamponi effettuati: 30.666, contro i 36.807 del giorno precedente e i 53.123 del 15 agosto.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: cresce il ... Leggi su termometropolitico

