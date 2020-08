Coronavirus nel Lazio, 43 positivi e un decesso. Dodici nuovi casi rientravano dalla Sardegna. Partono i test su prof e bidelli (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus nel Lazio: si registrano oggi 43 casi e un decesso. Di questi più della metà sono casi di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link alla festa a Porto ... Leggi su leggo

"Anche la festa di Sant'Agata d’agosto risente delle difficoltà che stiamo attraversando a causa del Coronavirus. Eccoci dunque a celebrare ... ha aggiunto - continua ad imporre modifiche nel nostro ...

Smart mobility e ricerca, parte l'offensiva cinese dell'auto

Il portale di notizie cinese "Sina" prevede che le spese nel settore di Byd nell'anno in corso raggiungeranno i dieci miliardi di yuan cinesi (1,2 miliardi di euro) nonostante la crisi del Covid-19.

