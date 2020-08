Coronavirus, aumentano i controlli a Napoli dalle 18 in poi. (Di martedì 18 agosto 2020) Le modalità di verifica sull'attuazione delle misure anticovid da parte delle forze dell'ordine nonché delle polizie locali in relazione all'ordinanza del ministro della Salute del 16 agosto scorso ... Leggi su gazzettadinapoli

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in calo i nuovi casi con 320 contagi. In diminuzione anche i tamponi. Costante il numero dei morti co… - RegLombardia : #LNews Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a #Cremona #Lecco #Sondrio. Dei 10 cas… - fanpage : Aumentano le terapie intensive in Italia - paoloigna1 : Più consapevolezza e le vacanze si passano tranquille #covid19 Coronavirus, nuovi contagi nelle località turistiche… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Coronavirus, mascherine obbligatorie durante la giornata: aumentano i controlli delle for… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus: in Europa spaventa la Germania dove aumentano i contagi La Stampa Coronavirus, a Fiumicino altri 4 casi positivi, 7 a Ciampino. E in aeroporto aumentano le postazioni per i test

Neanche loro presentano i sintomi tipici del Covid-19. Soltanto nella giornata di lunedì ... con altrettanti equipaggi di medici ed infermieri. Un aumento poderoso della nostra capacità ...

Coronavirus, nel viaggio di ScuolaZoo quattro romani contagiati a Corfù

Cronaca Coronavirus, nel Lazio 51 casi positivi, la metà d'importazione. D'Amato: "Test in aeroporto, sicurezza 'modello Roma'" E davanti all'aumento dei contagi tra adolescenti, il ritorno a ...

Neanche loro presentano i sintomi tipici del Covid-19. Soltanto nella giornata di lunedì ... con altrettanti equipaggi di medici ed infermieri. Un aumento poderoso della nostra capacità ...Cronaca Coronavirus, nel Lazio 51 casi positivi, la metà d'importazione. D'Amato: "Test in aeroporto, sicurezza 'modello Roma'" E davanti all'aumento dei contagi tra adolescenti, il ritorno a ...