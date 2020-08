Conte ai tifosi: «Dopo dieci anni vogliamo una grande gioia» – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Antonio Conte vuole regalare una grande gioia ai tifosi dell’Inter, vincendo l’Europa League. Parla il tecnico nerazzurro Dopo aver raggiunto la finale di Europa League battendo lo Shakhtar, Antonio Conte vuole vincere la Coppa europea, regalando una grande gioia ai tifosi nerazzurri. Le parole del tecnico dell’Inter. «C’è soddisfazione anche perché i nostri tifosi Dopo dieci anni hanno ritrovato l’Inter prima in semifinale poi in una finale di Europa League, è inevitabile che ci sia grande voglia di regalare una gioia a tutti, però sappiamo di affrontare un ... Leggi su calcionews24

