Come richiedere bonus PC e Internet 2020: requisiti ISEE e tempi effettivi (Di martedì 18 agosto 2020) Peccato sia servita la quarantena per far emergere quanto importanti siano le nuove tecnologie per l'uomo, chiaramente se ben utilizzata: in questo contesto si inserisce a pieno titolo la questione del bonus PC e Internet 2020, che offre fino a 500 euro per l'acquisto di un nuovo dispositivo (300 euro) e di servizi web (200 euro), per lo più rappresentati da connessioni a banda larga con velocità di download di almeno 30 Mbps. Pensate allo smart-working a cui ci si è dedicati durante il lockdown, oppure ancora alla didattica a distanza (DID), tutte cose che non sarebbero state possibili senza la tecnologia. Come riportato da 'theitaliantimes.it', presto la situazione potrebbe cambiare grazie alla firma apposta sui decreti attuativi da parte del ministro dello Sviluppo Economico Stefano ... Leggi su optimagazine

