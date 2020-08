Catanzaro, un caso di positività al Covid-19 tra i calciatori: sospesi gli allenamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Attraverso un comunicato, il Catanzaro ha annunciato che un calciatore è risultato positivo al Covid-19. A scopo precauzionale sono stati sospesi gli allenamenti fin quando la situazione non sarà chiarita, mentre il giocatore è in isolamento. Di seguito la nota del club calabrese: “Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore. Quest’ultimo, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in isolamento e domani si sottoporrà a un nuovo tampone per valutare se si tratti o meno di un falso positivo. Tutti gli altri giocatori, risultati negativi al primo giro di tamponi, saranno sottoposti a nuove valutazioni mediche già da domani. Per precauzione gli ... Leggi su sportface

E quanto si legge nel bollettino della Regione Calabria: «Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 186 guariti; ...

