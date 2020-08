Cannavaro: «Pirlo saprà gestire e allenare, ma la Juve chiede risultati» (Di martedì 18 agosto 2020) Fabio Cannavaro, ex giocatore della Juve ed ex compagno di Andrea Pirlo in Nazionale, parla del neo tecnico bianconero Comincia l’esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. A parlare dell’incarico assegnato al Maestro anche Fabio Cannavaro, suo ex compagno in Nazionale, sulle pagine del Corriere dello Sport. Pirlo – «Gli ho mandato subito una serie di messaggi, tra cui l’ultmo nel quale gli ho scritto: ha ragione Rino, mo so c…i tuoi. Mi aspetto all’inizio curiosità, forse anche benevolenza, perché un uomo del suo spessore ne merita, ma alla quinta partita, uscirà da questa zona protetta e finirà per ritrovarsi accerchiato dalle difficoltà che vive ogni allenatore. Attenzione: siamo ... Leggi su calcionews24

Comincia l'esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. A parlare dell'incarico assegnato al Maestro anche Fabio Cannavaro, suo ex compagno in Nazionale, sulle pagine del Corriere dello Sport

