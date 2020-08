Calciomercato Napoli, anche il Newcastle è sulle tracce di Arkadiusz Milik (Di martedì 18 agosto 2020) Come noto, Arkadiusz Milik è in cima alla lista dei giocatori del Napoli che dovranno lasciare la città partenopea in questa sessione di mercato. Il polacco ha un accordo totale con la Juventus, ma al momento la situazione non si sblocca a causa della poca disponibilità da parte della “Vecchia Signora” di pagare icon un’offerta solo cash. anche la Roma tiene gli occhi aperti sul centravanti, ma in questo caso è l’attaccante che preferirebbe andare altrove, in particolare proprio a Torino. Nelle ultime ore, però, si sarebbe fatta sotto una terza soluzione interessante per il giocatore: secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, esperto di mercato, per Arkadiusz Milik si sarebbe mosso in queste ore il ... Leggi su calciomercato.napoli

Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. L’imprenditore americano ha rilevato il club da James Pallotta ed ha ricevuto un caloroso benvenuto dal presidente del Napoli De Laurentiis che su Twit ...

Calciomercato Juventus, Gonzalo Higuain fa muro: “Ho ancora un anno di contratto”

Le ipotesi di un ritorno in Argentina si sono spente sul nascere per il Pipita che infatti ha chiuso subito ad un possibile approdo al River: "Non mi manca il calcio argentino ... oltre a Milik in ...

