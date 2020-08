Ben Cross è morto a 72 anni, aveva recitato in Momenti di Gloria e Star Trek (Di martedì 18 agosto 2020) Ben Cross è morto oggi, 18 agosto 2020, all'età di 72 anni, in carriera aveva recitato in film come Momenti di Gloria e Star Trek. Ben Cross è morto all'età di 72 anni oggi 18 agosto, in carriera aveva recitato in film come Momenti di Gloria e il reboot di Star Trek. La triste notizia è stata condivisa dalla sua famiglia annunciando che l'attore li ha lasciati questa mattina nella città di Vienna. L'attore era nato a Londra nel 1947 e Harry Ben Cross aveva iniziato a recitare a scuola prima di iscriversi alla ... Leggi su movieplayer

TalkingStarTrek : Ci ha lasciato Ben Cross, Sarek dei film Kelvin di Star Trek #StarTrek --> - 3cinematographe : #BenCross: morto a 72 anni l'attore di Momenti di gloria e #StarTrek - losportiv0 : @CarloMartootchy @enfasixi Giusto, anche io nostalgicamente sono amante dei cross ben fatti. Obiettivamente, da qua… - romeobianchini : @gippu1 Su cross di Zagorakis dopo fortunoso sombrero su Thuram, se ben ricordo - lorentz_mr : @elturro666 Stasera ho capito come si fa un cross ben fatto. Abbiamo terzini da manicomio -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Cross Ben Cross: morto a 72 anni l’attore di Momenti di gloria e Star Trek Cinematographe.it - FilmIsNow Ben Cross è morto a 72 anni, aveva recitato in Momenti di Gloria e Star Trek

Ben Cross è morto oggi, 18 agosto 2020, all'età di 72 anni, in carriera aveva recitato in film come Momenti di Gloria e Star Trek. Ben Cross è morto all'età di 72 anni oggi 18 agosto ...

Ben Cross: morto a 72 anni l’attore di Momenti di gloria e Star Trek

Ben Cross, l’attore inglese meglio conosciuto per la sua interpretazione dell’atleta olimpico britannico Harold Abrahams nel pluripremiato agli Oscar Momenti di gloria del 1981 e per il ruolo di Sarek ...

Ben Cross è morto oggi, 18 agosto 2020, all'età di 72 anni, in carriera aveva recitato in film come Momenti di Gloria e Star Trek. Ben Cross è morto all'età di 72 anni oggi 18 agosto ...Ben Cross, l’attore inglese meglio conosciuto per la sua interpretazione dell’atleta olimpico britannico Harold Abrahams nel pluripremiato agli Oscar Momenti di gloria del 1981 e per il ruolo di Sarek ...