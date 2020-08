Beautiful: la soap opera quando torna in TV? Trame e data (Di martedì 18 agosto 2020) I fan di Beautiful possono esultare, la soap opera americana pronta a tornare tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dal 23 agosto: ecco cosa sta succedendo Sono ben tre settimane che Beautiful è stato bloccato nella programmazione giornaliera di canale 5: i fan, orfani della soap opera più longeva della storia della televisione, è pronta a tornare tutti i pomeriggi su Canale 5 per allietare i i suoiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful soap Beautiful: la soap opera quando torna in TV? Trame e data SoloDonna Beautiful sta per tornare: finisce la pausa estiva per la soap americana

Finalmente abbiamo una data e possiamo dirvi quando terminerà la pausa estiva per Beautiful. La soap americana si è presa le ferie, se così possiamo dire, e da settimane ormai va in onda al posto di ...

Beautiful, anticipazioni 24-28 agosto: Thomas chiede a Hope di sposarlo, Liam e Steffy si avvicinano

Le anticipazioni della soap Beautiful, relative agli episodi in onda da lunedì 24 agosto a venerdì 28 agosto, svelano che Thomas è sempre più convinto a voler chiedere in sposa Hope e lo farà ...

