Alunni Senza Mascherine | Mani Continuamente Lavate e Areazioni delle Classi | La Polonia Torna a Scuola Così

"Le scuole della Polonia possono operare tranquillamente in quasi tutti i comuni dello Stato", questa la dichiarazione del ministro dell'istruzione polacca Dariusz Piontowski, durante un'intervista a "Radio Gdansk". Secondo il ministro, quasi tutti gli istituti scolastici riapriranno le porte a docenti e studenti: "I contagi da coronavirus appaiono in numero significativo soltanto in alcuni quartieri", dichiara. Non ci sarà l'obbligo dell'uso della mascherina, gli Alunni potranno entrare in aula Senza di esse. "Se ci fosse un aumento dei contagi, allora naturalmente potrebbe essere introdotto tale obbligo", ha aggiunto. Obbligatori saranno invece il periodico lavaggio della Mani e l'areazione di tutti gli ambienti dopo aver ...

All’indomani del lockdown è partita la didattica a distanza, spesso abbraccio a distanza, rassicurazione, conferma; non solo per gli alunni e le ... a corto di fiato, senza schema di gioco ...

Ci sono 156 studenti rimasti senza aula: corsa contro il tempo, servono 6 locali

ANCONA - Cercasi sei aule dove trasferire 156 alunni dell’istituto comprensivo Pinocchio-Montesicuro. È stato pubblicato ieri l’avviso esplorativo del Comune per affittare i locali dove poter fare ...

