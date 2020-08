Alessandro Basciano guarda al passato | Scelta drastica prima di Uomini e Donne (Di martedì 18 agosto 2020) Alessandro Basciano non riesce a guardare totalmente nel futuro e torna sui suoi passi per prendere una grandissima decisione. Quali sono state le sue parole? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto la sua prima rivincita riuscendo a partecipare come tentatore all’ultima edizione di Temptation Island si è rivelato un personaggio di punta grazie … L'articolo Alessandro Basciano guarda al passato Scelta drastica prima di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano Alessandro Basciano guarda al passato | Scelta drastica prima di Uomini e Donne MeteoWeek Temptation Island, una discussa coppia annuncia il ritorno di fiamma: "Ci stiamo riprovando"

Dopo il duro scontro al falò di confronto di Temptation Island, Valeria Liberati annuncia il ritorno di fiamma con Ciavy Maliokapis. La romana rivela i retroscena dopo la fine del programma.

Temptation Island, Valeria e Ciavy sono tornati insieme

Dopo il duro scontro al falò di confronto di Temptation Island, Valeria Liberati annuncia il ritorno di fiamma con Ciavy Maliokapis. La romana rivela i retroscena dopo la fine del programma.Valeria e Ciavy sono tornati insieme dopo Temptation Island. I due avevano abbandonato la trasmissione separati dopo una lunga discussione avvenuta al falò. Valeria aveva affermato di voler lasciare i ...