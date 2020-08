Zhang riabbraccia Conte e l'Inter: segnali di unità prima delle valutazioni finali (Di lunedì 17 agosto 2020) Il patron dell Inter, insieme ai massimi dirigenti, passa la giornata con la squadra, ma non si parla assolutamente del futuro: per ora testa alla Shakhtar. Come riporta la Gazzetta dello Sport , il patron dell'Inter, Steven Zhang, ha raggiunto la squadra a Düs seldorf per le battute finali dell'Europa League. Dopo una lontananza forzata, causata dalla chiusura delle ... Leggi su eurosport

INTER - Zhang sbarcato a Milano, confronto con Conte dopo l'Europa League

Steven Zhang riabbraccia l'Inter. Nella settimana in cui la squadra di Conte prepara la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, il presidente nerazzurro è sbarcato in serata a Milano, dove man ...

