Violenta bomba d'acqua su Torino, alberi caduti e allagamenti (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI - Una Violenta 'bomba d'acqua' si é abbattuta nel pomeriggio su Torino provocando forti disagi alla viabilità, allagamenti e temporanei black out. Sui social network alcuni cittadini hanno inoltre segnalato alcuni alberi abbattuti dal temporale. Arpa Piemonte ha comunicato che nella stazione di Torino via della Consolata sono stati registrati 72,8 millimetri d'acqua, mentre nella stazione Torino Giardini Reali 61,4 millimetri.Al lavoro Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. Temporali sparsi sono segnalati in diverse zone del Nord in particolare su Piemonte e Lombardia. Nella mattinata una frana dovuta alle forti piagge ha bloccato una strada statale in Trentino Alto Adige. Leggi su agi

Maltempo, bombe d'acqua sempre più violente. «Colpa del riscaldamento globale»

Violenta bomba d'acqua su Torino, alberi caduti e allagamenti

Bomba d’acqua in Val Borbera: Vigili del Fuoco e Carabinieri in azione per salvare dei bagnanti sul fiume

Un improvviso e violento acquazzone di circa 30 minuti ha colpito la val Borbera in provincia di Alessandria ingrossando diversi corsi d’acqua. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e d ...

