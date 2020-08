Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 08:15 (Di lunedì 17 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AI CANTIERI A MENTANA PARTONO OGGI E PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 30 SETTEMBRE I LAVORI DI BONIFICA ALLA RETE IDRICA. PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, IN FASCIA ORARIA 7:30-19:00, SONO ISTITUITI I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MOSCATELLI E DISPOSTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA LODI E STRADE LIMITROFE. PREVISTE, INOLTRE, DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS DELLA ZONA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA B DELLA ... Leggi su romadailynews

