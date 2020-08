Tesla Autopilot - In arrivo la funzione Full self-driving (Di lunedì 17 agosto 2020) Più che un aggiornamento sarà un cambio di paradigma. Così Elon Musk ha descritto la nuova versione dell'Autopilot che, entro un paio di mesi, dovrebbe consentire ad alcuni clienti di poter provare la modalità Full self-driving. I tecnici della Tesla hanno infatti riprogettato l'architettura del sistema di assistenza alla guida per sfruttare nuove funzionalità rese possibili dal maggiore impiego delle reti neurali.Da casa al lavoro (quasi) senza l'uomo. Musk ha già dichiarato che il nuovo Autopilot sarà un "salto quantico", un vero passo avanti verso la guida autonoma. Il ceo ha già avuto modo di provare sulla sua Model S un prototipo del nuovo sistema: "Ho testato personalmente l'ultima build alpha del software sulla mia auto ed ... Leggi su quattroruote

