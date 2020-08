Tendopoli no-Covid: riprende sgombero e viene picchiata (Di lunedì 17 agosto 2020) Redazione "Colpevole" solo di fare il suo lavoro. riprendere in diretta lo sgombero di una Tendopoli sulla spiaggia di Barcarello, nella borgata marinara di Sferracavallo a Palermo «Colpevole» solo si fare il suo lavoro. riprendere in diretta lo sgombero di una Tendopoli sulla spiaggia di Barcarello, nella borgata marinara di Sferracavallo a Palermo. Per questo una cronista è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di energumeni. «Ma la cosa che mi ha fatto più male è stata l'indifferenza della gente», ha raccontato la giornalista. In trenta si sono scagliati contro la reporter e una sua amica che la accompagnava. A salvare le due donne sono arrivati, per fortuna, in tempo utile i carabinieri. La giornalista ... Leggi su ilgiornale

