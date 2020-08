Sospiro di sollievo a Durazzano, cittadini sottoposti a tampone: esito negativo (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – Il Sindaco Alessandro Crisci comunica alla popolazione che i tamponi eseguiti in via precauzionale dall’ASL di Benevento, su alcuni cittadini del Comune di Durazzano, sono risultati Negativi. Si precisa, comunque, che le persone coinvolte hanno osservato la quarantena domiciliare con sorveglianza attiva. “Si coglie l’occasione per invitare tutta la popolazione ad osservare atteggiamenti di prudenza e, in particolare, a: – fare uso delle mascherine nei luoghi pubblici al chiuso; – fare uso di mascherine nei luoghi all’aperto qualora non si riuscisse a mantenere il distanziamento sociale; – evitare assembramenti; – prestare attenzione all’igiene delle mani”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

