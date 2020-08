Smart working e sicurezza informatica: lavorare da casa può aumentare i rischi per le aziende (Di lunedì 17 agosto 2020) La pandemia da Coronavirus ha portato in questi ultimi mesi moltissimi di noi a lavorare da casa. Una situazione complessa, per alcuni vantaggiosa per altri meno, sia sotto il profilo psicologico che dell’efficienza. Tuttavia un problema fino ad ora è rimasto in secondo piano, quello della sicurezza informatica. Secondo una recente indagine di CyberArk, società che si occupa proprio di sicurezza informatica aziendale, le abitudini di lavoro da casa – compreso il riutilizzo delle password e la possibilità per i membri della famiglia di usare i dispositivi aziendali – starebbe mettendo a rischio i sistemi critici e i dati sensibili delle organizzazioni. L’indagine, condotta alla fine di aprile 2020 da una ... Leggi su ilfattoquotidiano

