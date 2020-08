Scontro auto-Schachmann, l'Uci apre un'indagine sul Lombardia (Di lunedì 17 agosto 2020) L'Unione ciclistica internazionale, Uci,, in una nota, comunica che ha aperto un'inchiesta sulle circostanze dell'incidente causato da un'auto privata negli ultimi chilometri del Giro di Lombardia di ... Leggi su gazzetta

sardanews : Cagliari, grave scontro tra due auto in viale La Playa: un morto e tre feriti - UnioneSarda : #Sardegna - #Bolotana, fuori strada con lo scooter: muore imprenditore 48enne - reggiotv : Vibo Valentia. Scontro tra auto sull'A2, ferite tre persone: due soccorse dall'eliambulanza - ChiaraZammitti : RT @TgrSardegna: ?? Gravi incidenti nella notte a #Cagliari Nello scontro tra due auto un morto e tre feriti. Intervento di @emergenzavvf… - messveneto : Vola per trenta metri dopo lo scontro con un'auto: grave un motociclista, ferita una bambina -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro auto

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle porte di Cagliari verso l'una del mattino. Due auto si sono scontrate frontalmente di fronte al centro commerciale in vial ...Incidente nella notte di Ferragosto lungo la strada che attraversa Polla. Scontro tra un’auto guidata da una donna e un ventenne in motocicletta. Entrambi di Polla. Il giovane è stato ricoverato in os ...