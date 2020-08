Quindicenne investita ed uccisa ad Arzignano: caccia all’auto pirata (Di lunedì 17 agosto 2020) Quindicenne investita Arzignano. Una ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri dopo essere stata investita da un’auto ad Arzignano, in provincia di Vicenza. La persona che era alla guida del veicolo non si è fermata e i carabinieri della compagnia di Valdagno hanno subito avviato le ricerche nella zona. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava camminando ai bordi della strada quando è stata investita alle spalle dalla vettura. (segue dopo la foto) Il luogo in cui si è verificato l’incidente è solitamente poco trafficato, in una zona collinare, non particolarmente illuminata. La tragedia si è consumata in via Broggia ad Arzignano, all’altezza del civico 22. La ragazzina era da poco ... Leggi su urbanpost

Notiziedi_it : Quindicenne investita e uccisa, negativi i test alcol-droghe sul conducente - Notiziedi_it : Quindicenne investita, la verità nella scatola nera dell’auto. Il 21enne: “Sono distrutto” - NapoliToday : #Cronaca Quindicenne investita, la verità nella scatola nera dell'auto. Il 21enne: “Sono distrutto”… - zazoomblog : Napoli muore una quindicenne investita mentre attraversava la strada - #Napoli #muore #quindicenne #investita -

Ultime Notizie dalla rete : Quindicenne investita Quindicenne investita Arzignano: si cerca ancora l'auto pirata UrbanPost Quindicenne investita ed uccisa ad Arzignano: caccia all’auto pirata

Quindicenne investita Arzignano. Una ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri dopo essere stata investita da un’auto ad Arzignano, in provincia di Vicenza. La persona che era alla guida del vei ...

Maya Gargiulo investita e uccisa, negativi i test tossicologici sul conducente dell’auto

Sono arrivati gli esami tossicologici sul 21enne che, nella notte di sabato, ha investito e ucciso la 15enne Maya Gargiulo e ferito l’amica 14enne che era con lei. Il ragazzo è risultato negativo, non ...

Quindicenne investita Arzignano. Una ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri dopo essere stata investita da un’auto ad Arzignano, in provincia di Vicenza. La persona che era alla guida del vei ...Sono arrivati gli esami tossicologici sul 21enne che, nella notte di sabato, ha investito e ucciso la 15enne Maya Gargiulo e ferito l’amica 14enne che era con lei. Il ragazzo è risultato negativo, non ...