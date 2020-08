Nell'ospizio delle suore si ammalano in 24. Si teme l'effetto domino (Di lunedì 17 agosto 2020) Patricia Tagliaferri Isolata la struttura. Forse un operatore che non sapeva di essere positivo la causa L'allarme non è più soltanto per le discoteche e per rientri dei giovani dall'estero. Torna anche la preoccupazione per i focolai Nelle strutture per anziani. Ne è scoppiato uno in una casa di cura della capitale e adesso si teme di rivivere la catena di eventi che ha portato al disastro di marzo Nelle Rsa di mezza Italia. L'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio ha parlato di un cluster con 24 pazienti positivi in una struttura di lungo degenza Nell'Asl Roma 1, le Ancelle Francescane del Buon Pastore, via Vallelunga, nel quartiere Boccea. L'ennesimo balzo indietro di questa fase 3 in cui l'escalation di casi delle ultime settimane non accenna a ... Leggi su ilgiornale

EnricoFiorillo5 : @roma_paoletta Nonno Enrico non ha problemi,i problemi sono i vostri ,e per il domani all'orizzonte non vedo nulla… - KSlayeon309 : @txxmjn Andiamo insieme all'asilo nido, perché se ci pensi danno le stesse attenzioni che danno ai vecchietti nell'… - svperbattito : i miei appena iniziano a dare di matto subito nell’ospizio - Stron9erAnnA : @3dc8 @faberskj Io nell'ospizio ci metterei i figli ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nell ospizio Nell'ospizio delle suore si ammalano in 24. Si teme l'effetto domino il Giornale Non solo spiagge, a Monopoli c'è il Purgatorio

Buongiorno, anime del Purgatorio, anche se non so quanto sia felice questa mattinata, essendo madida. «Ciao, ragazzo sfatto. Ti porgo anche il saluto degli altri. Sono il notaio Giuseppe Tria, l’ultim ...

Su «la Lettura» i Paw Patrol: l’unione (dei super cuccioli) fa la forza

Una celebrazione speciale per una scrittrice dalla penna e dalla classe inconfondibili. Il nuovo numero de «la Lettura» rende omaggio alla regina inglese del giallo, Agatha Christie (15 settembre 1890 ...

Buongiorno, anime del Purgatorio, anche se non so quanto sia felice questa mattinata, essendo madida. «Ciao, ragazzo sfatto. Ti porgo anche il saluto degli altri. Sono il notaio Giuseppe Tria, l’ultim ...Una celebrazione speciale per una scrittrice dalla penna e dalla classe inconfondibili. Il nuovo numero de «la Lettura» rende omaggio alla regina inglese del giallo, Agatha Christie (15 settembre 1890 ...